Зеленский: буду думать о создании ЧВК после ультиматумов России
В Украине могут задуматься над созданием частных военных компаний. Этому, в частности, способствуют ультиматумы России.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.
Глава государства обратил внимание, что одно из требований, которое РФ указала в своем "меморандуме", это "роспуск националистических формирований".
Президент напомнил, что в украинской армии нет никаких частных формирований.
"Если они говорят об "Азове", это Нацгвардия Украины. Если они говорят о частных армиях и формировании, у нас нет согласно нашему законодательству. Хотя теперь я буду думать об этом после ультиматумов", - добавил он.
Зеленский напомнил, что в России есть "вагнеровцы" и Москва это признает.
"Меморандум" РФ
Напомним, российские чиновники во время переговоров с украинскими в Стамбуле передали свой "меморандум". Там Москва указала условия для завершения войны и возможного перемирия.
Текст "меморандума" росСМИ обнародовали через несколько часов после завершения второго раунда переговоров в Стамбуле.
Россия в очередной раз поставила Украине ультиматумы. В частности, агрессор требует полного вывода украинских воинов из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
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