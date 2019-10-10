Зеленский не будет продавать резиденцию президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не будет продавать резиденцию президента Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Он также добавил, что не рассматривает возможность жить на Банковой.

"Я не пользуюсь резиденцией президента. Есть резиденция президента Украины. Я живу в квартире, продавать резиденцию мы не будем. Резиденция останется. Будет пользоваться кто-то. А если охранники живут в коридорах, должен ли президент страны переезжать в другое место. Знаете почему? Я не могу переехать ни в какую резиденцию, потому что наше общество начнет меня за это.. Вы же понимаете", - сказал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что команда Владимира Зеленского отказалась от переезда Офиса президента. По его словам, реформа Офиса президента еще не завершена.

Ранее Зеленский заявил, что планирует переместить Офис президента, а на улице Банковой создать художественный музей. Тогда Андрей Богдан заявил, что разработана концепция, которая предусматривает, что переезд состоится без использования средств государства. Он отметил, что перенос ОП будет реализован за счет европейский грантов.