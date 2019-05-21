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Зеленский подаст закон об импичменте президента


Проект этого закона Зеленский поставит сначала на публичное обсуждение

Президент Владимир Зеленский будет подавать закон об импичменте президента. Об этом заявил представитель команды Зеленского Андрей Богдан, сообщает корреспонднт РБК-Украина.

По его словам, текст законопроекта разрабатывается учеными.

"Он (Зеленский, - ред.) обязательно подавать (закон об импичменте президента, - ред.). Проект этого закона мы поставим сначала на публичное обсуждение, а затем на рассмотрение ВР", - сказал Богдан.

Ранее Зеленский в интервью РБК-Украина говорил, что в случае победы на выборах подаст Верховной раде законопроект об импичменте президента. 

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, перед вторым туром действующий президент Петр Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте. Он также отметил, что такой закон необходим для ответственности президента в случае нарушения Конституции.

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