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Зеленський подасть закон про імпічмент президента


Проект цього закону Зеленський поставить спочатку на публічне обговорення

Президент Володимир Зеленський буде подавати закон про імпічмент президента. Про це заявив представник команди Зеленського Андрій Богдан, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, текст законопроекту розробляється вченими.

"Він (Зеленський, - ред.) обов'язково буде подавати (закон про імпічмент президента, - ред.). Проект цього закону ми поставимо спочатку на публічне обговорення, а потім на розгляд ВР", - сказав Богдан.

Раніше Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що в разі перемоги на виборах подасть Верховній раді законопроект про імпічмент президента.

"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, який, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, перед другим туром чинний президент Петро Порошенко закликав Раду прийняти закон про імпічмент. Він також зазначив, що такий закон необхідний для відповідальності президента в разі порушення Конституції.

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