Зеленський подасть закон про імпічмент президента

Президент Володимир Зеленський буде подавати закон про імпічмент президента. Про це заявив представник команди Зеленського Андрій Богдан, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, текст законопроекту розробляється вченими.

"Він (Зеленський, - ред.) обов'язково буде подавати (закон про імпічмент президента, - ред.). Проект цього закону ми поставимо спочатку на публічне обговорення, а потім на розгляд ВР", - сказав Богдан.

Раніше Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що в разі перемоги на виборах подасть Верховній раді законопроект про імпічмент президента.

"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, який, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, перед другим туром чинний президент Петро Порошенко закликав Раду прийняти закон про імпічмент. Він також зазначив, що такий закон необхідний для відповідальності президента в разі порушення Конституції.