Зеленський: Будемо співпрацювати з будь-яким президентом США, який отримає перемогу на виборах

Україна продовжить співпрацю зі США, незалежно від результатів президентських виборів в Америці, які відбудуться у поточному році.
Про це заявив Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News, повідомляє РБК-Україна.
"Тож я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це… Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі. Але якщо у нас є спільні погляди і спільні цінності, то, звичайно, ми можемо працювати (з Трампом. - ред.)", - додав він.
За словами Зеленського, обрання нового президента США - це виключно рішення американців, і "ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть".
"І, звичайно, ми будемо працювати зі Сполученими Штатами в будь-якому випадку, тому що це наш стратегічний партнер і лідер у світі", - заявив Зеленський.
Восени 2024 року в Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори. Вони будуть 60-ми виборами президента Америки.
Від початку повномасштабної війни РФ, США підтримують Україну. 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.
Також, Сполучені Штати на тлі прийнятого законопроекту планують збільшити виробництво артснарядів втричі, а це за обсягом 100 тисяч 155-мм снарядів в на місяць.
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