Зеленский: Будем сотрудничать с любым президентом США, который одержит победу на выборах

"Так что я надеюсь, что он не будет против Украины. Я надеюсь на это… Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать (с Трампом) . - ред.)", - добавил он.

По словам Зеленского, избрание нового президента США – это исключительно решение американцев, и "мы будем работать с любым президентом, которого они изберут".

"И, конечно, мы будем работать с Соединенными Штатами в любом случае, потому что это наш стратегический партнер и лидер в мире", – заявил Зеленский.