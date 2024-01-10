Зеленський: не буде дня "після України", але буде день "після Путіна"

Глава української держави зазначив, що коли всі допомагають одне одному, то свобода кожного виграє. Це неодноразово працювало в історії та спрацює зараз.

За словами Зеленського, будь-яка імперія будується на уламках після визначальної поразки свободи, і захоплення України потрібне Москві саме для цього.

"Але ми разом змінюємо історію на краще. Не буде того дня "після України", буде день "після війни", буде день "після Путіна". І це буде день нашої безпеки, вашої гарантованої свободи, мирного життя Литви, Естонії, Латвії, Швеції, Фінляндії, всіх держав, чию долю Росія намагається зараз втопити у сумнівах", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що день "після Путіна" стане днем нового шансу для Білорусі, на який вона заслуговує. Також це буде день нової сили для всієї Європи, яка зараз навчається єдності.

Путіна треба перемогти

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та інші українські чиновники неодноразово наголошували на тому, що Росію під керівництвом Путіна треба перемогти. Тільки так можна припинити її агресію.

Зокрема, Зеленський наголошував, що якщо Україна не переможе Росію, наступними можуть стати Литва, Латвія, Естонія, Молдова.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно наголошував, що західні союзники не просять Україну вести переговори з Росією щодо заморожування війни.