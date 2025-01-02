Зеленський: будь-які гарантії безпеки без США - слабкі для України

Будь-які гарантії щодо безпеки без Сполучених Штатів Америки - це слабкі гарантії для України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю в ефірі телемарафону.
"Справедливий мир для нас - це розуміння, що ми в ЄС і коли, розуміння, що у нас є сильні потужні гарантії безпеки, НАТО - краще для нас.. Не хотілось би зараз давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США - слабкі гарантії безпеки для України," - заявив Зеленський.
Президент зауважив, що якщо брати для прикладу ізраїльські гарантії безпеки, то можна побачити, що Ізраїль відбиває по 200-300-500 ракет без НАТО, але з авіацією союзників США та Британії.
"Такі гарантії безпеки Україні поки ніхто не пропонував", - сказав Зеленський.
Під час повномасштабної війни Україна активно укладала безпекові угоди та заручалася підтримкою міжнародних партнерів, щоб зміцнити оборону й забезпечити довготривалу співпрацю.
Зокрема, Київ підписав двосторонні угоди зі США, Великою Британією, Францією та іншими країнами, які передбачають тривалу допомогу в оборонній сфері. Такі гарантії покликані не лише забезпечити захист у воєнний час, а й сприяти стабільності після завершення війни.
Як зауважив нещодавно голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга, гарантії безпеки не будуть альтернативою вступу до НАТО.
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