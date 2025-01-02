Зеленский: любые гарантии безопасности без США - слабые для Украины

"Справедливый мир для нас - это понимание, что мы в ЕС и когда, понимание, что у нас есть сильные мощные гарантии безопасности, НАТО - лучше для нас. Не хотелось бы сейчас давать пас относительно альтернативы. Безусловно, любые гарантии безопасности без США - слабые гарантии безопасности для Украины", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что если брать для примера израильские гарантии безопасности, то можно увидеть, что Израиль отражает по 200-300-500 ракет без НАТО, но с авиацией союзников США и Великобритании.

"Такие гарантии безопасности Украине пока никто не предлагал", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности

Во время полномасштабной войны Украина активно заключала соглашения по безопасности и заручалась поддержкой международных партнеров, чтобы укрепить оборону и обеспечить долговременное сотрудничество.

В частности, Киев подписал двусторонние соглашения с США, Великобританией, Францией и другими странами, которые предусматривают длительную помощь в оборонной сфере. Такие гарантии призваны не только обеспечить защиту в военное время, но и способствовать стабильности после завершения войны.