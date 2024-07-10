Зеленський: Британія дозволила бити по РФ, обговорив зі Стармером реалізацію рішення

Британія дозволила удари по РФ

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використати ракети Storm Shadow. Детальніше про дозвіл від Британії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Британії лише цього місяця.

Детальніше про те, на які зміни може чекати Україна після виборів у Великій Британії, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.

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