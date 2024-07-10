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Зеленський: Британія дозволила бити по РФ, обговорив зі Стармером реалізацію рішення

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія дозволила використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових обʼєктах на території Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Дякую за усі військові та фінансові пакети для нашої держави. Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових обʼєктах на території РФ. І сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - повідомив президент

 

Британія дозволила удари по РФ

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використати ракети Storm Shadow. Детальніше про дозвіл від Британії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Британії лише цього місяця.

Детальніше про те, на які зміни може чекати Україна після виборів у Великій Британії, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.

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