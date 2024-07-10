Зеленский: Британия разрешила бить по РФ, обсудил со Стармером реализацию решения

Британия разрешила удары по РФ

Напомним, сегодня премьер Британии Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow. Подробнее о разрешении от Британии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Британии только в этом месяце.

Подробнее о том, каких изменений может ожидать Украина после выборов в Великобритании, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

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