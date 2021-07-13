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Зеленский о "братских народах": больше похоже на историю Каина и Авеля

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 12:24
Зеленский о "братских народах": больше похоже на историю Каина и Авеля Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью президента России Владимира Путина и на слова о русских и украинцах как о "братских народах". По его мнению, это больше похоже на библейскую историю Каина и Авеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Что касается "братского народа", я уже отвечал. Нас забывают, когда мы говорим о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько было потеряно жизней украинцев. И вспоминают о нас в других случаях, что мы "братские народы". Мне кажется, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине, как только тщательно проанализирует ее.

Сегодня президент заявил, что русский язык не является собственностью России, а языковой вопрос в Украине - это сугубо политический вопрос.

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