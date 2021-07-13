Русский язык не собственность России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. По его словам, языковой вопрос - это сугубо политический вопрос.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию форума.

Президент рассказал, что спорил с людьми, которые говорили, что украиноязычные воевали с русскоязычными. По его словам, за независимость Украины погибли много русскоязычных украинцев, а языковым вопросом манипулирует Российская Федерация.

"Русский язык не является собственностью России. Я так считаю", - заявил Зеленский.