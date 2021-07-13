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Зеленський про "братні народи": більше схоже на історію Каїна і Авеля

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 12:24
Зеленський про "братні народи": більше схоже на історію Каїна і Авеля Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю президента Росії Володимира Путіна і на слова про росіян і українців як про "братні народи". На його думку, це більше схоже на біблійну історію Каїна і Авеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференція.

"Що стосується "братнього народу", я вже відповідав. Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну, скільки було втрачено життів українців. І згадують про нас в інших випадках, що ми "братні народи". Мені здається, це не по-братськи так чинити. Більше схоже на Каїна і Авеля, щось з цієї історії", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв відповісти на статтю Путіна про Україну, як тільки ретельно проаналізує її.

Сьогодні президент заявив, що російська мова не є власністю Росії, а мовне питання в Україні - це суто політичне питання.

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