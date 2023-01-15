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Зеленський про бої за Соледар та Бахмут: РФ зробила битву за Донбас принциповою для себе

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила битву за міста Донецької та Луганської областей принциповою для себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зеленський підкреслив, що битва за Соледар та Бахмут, а також за всю Донецьку та Луганську області триває без жодного перепочинку та зупинки.

"Дякую кожному нашому бійцю, нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють наскільки важливо знищити окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять для себе цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста", - заявив він.

Президент додав, що кожен день української стійкості на Донбасі та кожен успіх ЗСУ в обороні – це життєво важливі досягнення для захисту всієї нашої держави.

Нагадаємо, раніше представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий спростував російські заяви про нібито взяття Соледара під контроль РФ.

Раніше українські десантники показали фото із Соледара.

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Володимир ЗеленськийДонецька областьВійна Росії проти України