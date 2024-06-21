Зеленський про бої в Донецькій області: надзвичайно складно, але дуже важливо вистояти

Він розповів, що сьогодні, 21 червня, заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Також була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

Президент наголосив, що пишається всіма військовими, які зараз хоробро відбивають російські штурми.

За словами Зеленського, ситуація у Харківській області стала ще більш стабілізованою. Це - заслуга українських захисників.

"Донецька область - дуже складно. Особливо це Покровський напрямок - десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта і не давати Росії жодного приводу сподіватися, що у війні проти України Росії щось вдасться", - наголосив президент.