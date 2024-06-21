Зеленский о боях в Донецкой области: чрезвычайно сложно, но очень важно выстоять

Он рассказал, что сегодня, 21 июня, заслушал доклад главы Службы внешней разведки Олега Иващенко. Также был доклад главнокомандующего Александра Сырского.

Президент подчеркнул, что гордится всеми военными, которые сейчас храбро отбивают российские штурмы.

По словам Зеленского, ситуация в Харьковской области стала еще более стабилизированной. Это - заслуга украинских защитников.

"Донецкая область - очень сложно. Особенно это Покровское направление - десятки российских атак ежесуточно. Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать России никакого повода надеяться, что в войне против Украины России что-то удастся", - подчеркнул президент.