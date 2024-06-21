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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о боях в Донецкой области: чрезвычайно сложно, но очень важно выстоять

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ситуация в Донецкой области чрезвычайно сложная. Сейчас очень важно выстоять на фоне постоянных атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 21 июня, заслушал доклад главы Службы внешней разведки Олега Иващенко. Также был доклад главнокомандующего Александра Сырского. 

Президент подчеркнул, что гордится всеми военными, которые сейчас храбро отбивают российские штурмы. 

По словам Зеленского, ситуация в Харьковской области стала еще более стабилизированной. Это - заслуга украинских защитников. 

"Донецкая область - очень сложно. Особенно это Покровское направление - десятки российских атак ежесуточно. Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать России никакого повода надеяться, что в войне против Украины России что-то удастся", - подчеркнул президент. 

Ситуация на фронте

Отметим, что согласно последним сводкам Генштаба ВСУ, россияне регулярно пытаются проводить свои атаки на востоке Украины.

В частности, попытки их наступления фиксируют на Краматорском направлении. Самая большая активность врага - на Покровском направлении.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДонецкая областьВойна в Украине