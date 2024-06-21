Зеленський про бої в Донецькій області: надзвичайно складно, але дуже важливо вистояти
Ситуація в Донецькій області надзвичайно складна. Наразі дуже важливо вистояти на тлі постійних атак росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він розповів, що сьогодні, 21 червня, заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Також була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.
Президент наголосив, що пишається всіма військовими, які зараз хоробро відбивають російські штурми.
За словами Зеленського, ситуація у Харківській області стала ще більш стабілізованою. Це - заслуга українських захисників.
"Донецька область - дуже складно. Особливо це Покровський напрямок - десятки російських атак щодобово. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта і не давати Росії жодного приводу сподіватися, що у війні проти України Росії щось вдасться", - наголосив президент.
Ситуація на фронті
Зазначимо, що згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, росіяни регулярно намагаються проводити свої атаки на сході України.
Зокрема, спроби їхнього наступу фіксують на Краматорському напрямку. Найбільша активність ворога - на Покровському напрямку.
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