Зеленский в "Борисполе" встретил освобожденных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных украинцев, которые самолетом прибыли в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава государства вместе с руководителем Офиса президента Андреем Богданом встретили освобожденных украинцев, которые выходили из самолета, что накануне приземлился в "Борисполе".

Фото: Владимир Зеленский встречает освобожденных украинцев в "Борисполе" (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, на борту которого находились освобожденные в рамках обмена пленными украинцы. В аэропорту освобожденных украинцев встречают их родственники, пресса, президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков. Приземление самолета встретили апплодисментами.

Кроме того, ранее появился список участников обмена пленными, которых Украина выдала России. Отмечалось, что в списке нет Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Российские СМИ подчеркивали, что в списке присутствуют лишь 12 граждан РФ.