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Зеленский в ближайшие часы поговорит с Байденом

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 16:16
Зеленский в ближайшие часы поговорит с Байденом Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский, лидеры США и Украины
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 февраля, проведет телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Переговоры состоятся в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - объявил он на странице в Facebook.

Напомним, вчера Байден беседовал с российским президентом Владимиром Путиным.

После переговоров в Белом доме заявили, что США так и не установили, решила ли Россия пойти на вторжение в Украину.

Однако, Байден вчера предупредил Путина о готовности США к любым сценариям и пригрозил мощными санкциями.

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Владимир Зеленский Джозеф Байден Вторжение России в Украину
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