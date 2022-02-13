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Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 16:16
Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський, лідери США та України
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 лютого, проведе телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. Переговори відбудуться у найближчі години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом", - оголосив він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вчора Байден розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним.

Після переговорів у Білому домі заявили, що США так і не встановили, чи вирішила Росія піти на вторгнення в Україну.

Проте Байден вчора попередив Путіна про готовність США до будь-яких сценаріїв та пригрозив потужними санкціями.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден Вторгнення Росії до України
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