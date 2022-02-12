ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 12 февраля 2022 20:15
Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу угрозы вторжения в Украину. Байден предупредил Россию о последствиях такого агрессивного шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден предупредил Путина, что российское вторжение в Украину принесет лишь страдания и ослабит авторитет России. Также американский президент пригрозил Кремлю быстрыми и серьезными санкциями.

"Байден ясно дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты, как и раньше, готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы одинаково готовы и к другим сценариям", - говорится в релизе Белого дома.

Как известно, вчера представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что новый акт агрессии может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.

Напомним, перед этим Путину звонил президент Франции.

Кроме того, сегодня состоялись переговоры президентов Франции и Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден Вторжение России в Украину
NEWS
Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям
Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы