Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом, - Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Трамп заявил, что Зеленский будет приглашен в Белый дом и что "он приедет очень скоро".

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщал, что на данный момент прорабатывается возможность встречи Зеленского и Трампа в Варшаве и Нью-Йорке.