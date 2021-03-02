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Зеленский в ближайшее время подпишет стратегию развития органов правосудия

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 14:06
Зеленский в ближайшее время подпишет стратегию развития органов правосудия Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет стратегию развития органов правосудия. Эта стратегия рассчитана на три года.

Об этом он заявил на брифинге на КПВВ "Счастье", включение с которого было в рамках форума "Украина 30".

"Вчера на форуме была презентация трехлетней стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства. Для воплощения ее в жизнь я настроен в ближайшее время подписать соответствующий указ", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, на этой неделе рассмотрят законопроект о судебной реформе. Рассмотрение состоится во вторник или среду. При этом спикер заверил, что в любом случае закон будет вынесен в зал на этой пленарной неделе.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что реформа Конституционного суда Украины является наболевшим вопросом, поскольку этот судебный орган стал синонимом недоверия. По его мнению, КСУ необходим прозрачный отбор судей, этика, четкие процедуры и порядок принятия решения.

Зеленский добавил, что для поиска путей решения вопроса создана комиссия по вопросам правовой реформы, которая даст ответ, какой должна быть судебная система в Украине.

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