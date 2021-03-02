ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський найближчим часом підпише стратегію розвитку органів правосуддя

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 14:06
Зеленський найближчим часом підпише стратегію розвитку органів правосуддя Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише стратегію розвитку органів правосуддя. Ця стратегія розрахована на три роки.

Про це він заявив на брифінгу на КПВВ "Щастя", включення з якого було в рамках форуму "Україна 30".

"Вчора на форумі була презентація трирічної стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства. Для втілення її в життя я налаштований найближчим часом підписати відповідний указ", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, цього тижня розглянуть законопроект про судову реформу. Розгляд відбудеться у вівторок або середу. При цьому спікер запевнив, що в будь-якому випадку закон буде винесено до зали на цьому пленарному тижні.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що реформа Конституційного суду України є наболілим питанням, оскільки цей судовий орган став синонімом недовіри. На його думку, КСУ необхідний прозорий добір суддів, етика, чіткі процедури та порядок прийняття рішення.

Зеленський додав, що для пошуку шляхів вирішення питання створено комісію з питань правової реформи, яка дасть відповідь, якою має бути судова система в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Судова реформа стратегия
NEWS
В Україні 5 336 нових випадків коронавірусу. Одужали менше пацієнтів
В Україні 5 336 нових випадків коронавірусу. Одужали менше пацієнтів
DAILY
Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді