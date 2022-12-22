Зеленський про битву за Бахмут: визначить, як розвиватиметься війна

"Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти у таких боях, а щоб – переломити це. Щоб перемогти на полі битви. Ми потребуємо більше артилерії в наступному році, гармат і снарядів - щоб Бахмут був не лише фортецею, яка перемелює російську армію, а щоб - як битва під Саратогою - боротьба за Бахмут змінила хід і нашої війни за незалежність", - сказав він.

Зокрема, за словами Зеленського, Україна потребує ППО Patriot, щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст і щоб "українські патріоти могли на повну силу працювати заради нашої перемоги".