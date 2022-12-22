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Зеленський про битву за Бахмут: визначить, як розвиватиметься війна

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна в Україні далі. Тому Україні потрібна військова допомога США, зокрема, системи ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського у Конгресі США.

"Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти у таких боях, а щоб – переломити це. Щоб перемогти на полі битви. Ми потребуємо більше артилерії в наступному році, гармат і снарядів - щоб Бахмут був не лише фортецею, яка перемелює російську армію, а щоб - як битва під Саратогою - боротьба за Бахмут змінила хід і нашої війни за незалежність", - сказав він.

Зокрема, за словами Зеленського, Україна потребує ППО Patriot, щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст і щоб "українські патріоти могли на повну силу працювати заради нашої перемоги".

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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