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Зеленский о битве за Бахмут: определит, как будет развиваться война

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше. Поэтому Украине нужна военная помощь США, в частности, системы ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в Конгрессе США.

"Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы – переломить это. Чтобы победить на поле битвы. Мы нуждаемся в большей артиллерии в следующем году, орудий и снарядов - чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает русскую армию, а чтобы - как битва под Саратогой - борьба за Бахмут изменила ход и нашей войны за независимость", - сказал он.

В частности, по словам Зеленского, Украина нуждается в ПВО Patriot, чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы "украинские патриоты могли в полную силу работать ради нашей победы".

Напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.

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