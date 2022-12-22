Зеленский о битве за Бахмут: определит, как будет развиваться война

"Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы – переломить это. Чтобы победить на поле битвы. Мы нуждаемся в большей артиллерии в следующем году, орудий и снарядов - чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает русскую армию, а чтобы - как битва под Саратогой - борьба за Бахмут изменила ход и нашей войны за независимость", - сказал он.

В частности, по словам Зеленского, Украина нуждается в ПВО Patriot, чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы "украинские патриоты могли в полную силу работать ради нашей победы".