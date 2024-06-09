Зеленський про безпекову угоду з США: робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось

Нагадаємо, цього року Україна почала вкладати двосторонні угоди з країнами партнерами. Кожна з них особлива та вкладена відповідно запиту Україна та країни партнера.

Першою серед країн, що вклали таку угоду з Україною стала Британія. У п'ятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною.

Відповідні угоди з Україною також вже підписали Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Раніше західне видання Financial Times зазначало, що є можливість, що на саміті в Італії Зеленський та президент США Джо Байден можуть підписати угоду про гарантії безпеки.

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