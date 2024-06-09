Зеленский о соглашении по безопасности с США: делаем все, чтобы лидерство Америки ощущалось

"Готовим для Украины новые договоренности с европейскими партнерами, в том числе с Германией о дополнительных шагах поддержки", - сообщил президент.

Он пояснил, что в последние дни внимание было сосредоточено на подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами.

"Делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось. Я благодарю каждого, кто помогает!", - подчеркнул Зеленский.