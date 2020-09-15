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Зеленский о Беларуси: Украина не хочет вмешиваться, а Лукашенко должен услышать людей

Автор: Максим Зайченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси на фоне ситуации с протестами в стране. Он призвал президента Беларуси Александра Лукашенко "услышать людей".

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Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в рамках визита в Австрию во вторник, 15 сентября.

"Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси. Так же должны действовать любые страны, о вмешательстве которых мы слышим.
Господин (Александр, - ред.) Лукашенко должен найти те слова, которые он ранее находил со своим народом и услышать людей, это очень важно", - сказал глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что Беларуси не хватает символического лидера, вокруг которого могут объединиться люди. Он добавил, что вмешательство во внутренние дела этой страны недопустимо.

Кроме того, президент считает, что Россия всегда имела большое влияние в Беларуси.

Отметим, Верховная рада Украины приняла заявление по ситуации в Беларуси. Парламент считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.

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