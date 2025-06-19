Зеленський: бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа
Україна готова до переговорів на найвищому рівні. І бажано закінчити війну з Росією в цьому терміні президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні - це рівень саме рішень", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення та має відповідні повноваження, зокрема з російським диктатором Володимиром Путіним "хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни".
"І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна", - наголосив президент.
Мирні переговори
Нагадаємо, США позиціюють себе як посередника між Україною та Росією в мирних переговорах, хоча й відмовляються від максимального тиску на Москву.
2 червня Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів, під час яких домовилися про обмін полоненими та тілами загиблих військових.
Також російська делегація передала свій "меморандум", який фактично виявився ультиматумом.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Москви є політичним спамом і піаром для внутрішнього ринку.
Як заявили у МЗС України, наразі про третій раунд переговорів з Росією не йдеться.
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