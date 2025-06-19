Зеленский: желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа

Украина готова к переговорам на самом высоком уровне. И желательно закончить войну с Россией в этом сроке президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне - это уровень именно решений", - сказал Зеленский.

Он отметил, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в частности с российским диктатором Владимиром Путиным "хоть он и пересидел конституционные полномочия минимум на три срока".

"И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции нужны. Дипломатия нужна. Безопасность нужна", - подчеркнул президент.