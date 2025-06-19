Зеленский: желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа
Украина готова к переговорам на самом высоком уровне. И желательно закончить войну с Россией в этом сроке президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне - это уровень именно решений", - сказал Зеленский.
Он отметил, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в частности с российским диктатором Владимиром Путиным "хоть он и пересидел конституционные полномочия минимум на три срока".
"И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции нужны. Дипломатия нужна. Безопасность нужна", - подчеркнул президент.
Мирные переговоры
Напомним, США позиционируют себя как посредника между Украиной и Россией в мирных переговорах, хотя и отказываются от максимального давления на Москву.
2 июня Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров, во время которых договорились об обмене пленными и телами погибших военных.
Также российская делегация передала свой "меморандум", который фактически оказался ультиматумом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Москвы является политическим спамом и пиаром для внутреннего рынка.
Как заявили в МИД Украины, пока о третьем раунде переговоров с Россией речь не идет.
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