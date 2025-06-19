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Зеленский: желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа

Четверг 19 июня 2025 21:15
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Зеленский: желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готова к переговорам на самом высоком уровне. И желательно закончить войну с Россией в этом сроке президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне - это уровень именно решений", - сказал Зеленский.

Он отметил, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в частности с российским диктатором Владимиром Путиным "хоть он и пересидел конституционные полномочия минимум на три срока".

"И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции нужны. Дипломатия нужна. Безопасность нужна", - подчеркнул президент.

Мирные переговоры

Напомним, США позиционируют себя как посредника между Украиной и Россией в мирных переговорах, хотя и отказываются от максимального давления на Москву.

2 июня Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров, во время которых договорились об обмене пленными и телами погибших военных.

Также российская делегация передала свой "меморандум", который фактически оказался ультиматумом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Москвы является политическим спамом и пиаром для внутреннего рынка.

Как заявили в МИД Украины, пока о третьем раунде переговоров с Россией речь не идет.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
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