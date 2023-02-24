Зеленський про бажання Ердогана організувати переговори з Путіним: він знає мою позицію

Україна не може зараз провести перемовини з Російською Федерацією, адже там немає з ким говорити.

На питання журналіста, чи взяв би Зеленський участь в перемовах з російським диктатором Володимиром Путіним, якби президент Туреччини Реджеп Ердоган підготував би таку зустріч в Анкарі, український президент заявив, що наразі це неможливо.

"Тільки що я розмовляв з Ердоганом. Ми непогано поговорили... Він знає мою позицію щодо того, що ви сказали. Я не сприймаю це. Він знає мою позицію, ми говорили про це ще до війни. Я говорив йому - посадіть Путіна за стіл переговорів, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Але він не зміг цього зробити, і не тільки він. А зараз він вважає, що зможе. Зараз ми не можемо. Це не та вже людина (мова про Путіна - ред.). Там немає з ким говорити", - наголосив Зеленський.