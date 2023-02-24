Зеленский о желании Эрдогана организовать переговоры с Путиным: он знает мою позицию

На вопрос журналиста, принял бы ли Зеленский участие в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы президент Турции Реджеп Эрдоган подготовил такую встречу в Анкаре, украинский президент заявил, что сейчас это невозможно.

"Только что я разговаривал с Эрдоганом. Мы неплохо поговорили... Он знает мою позицию по поводу того, что вы сказали. Я не воспринимаю это. Он знает мою позицию, мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему - посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Но он не смог этого сделать, и не только он. А сейчас он считает, что сможет. Сейчас мы не можем. Это не тот уже человек (речь о Путине – ред.). Там не с кем говорить", - подчеркнул Зеленский.