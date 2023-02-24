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Зеленский о желании Эрдогана организовать переговоры с Путиным: он знает мою позицию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина не может сейчас провести переговоры с Российской Федерацией, ведь там не с кем говорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

На вопрос журналиста, принял бы ли Зеленский участие в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы президент Турции Реджеп Эрдоган подготовил такую встречу в Анкаре, украинский президент заявил, что сейчас это невозможно.

"Только что я разговаривал с Эрдоганом. Мы неплохо поговорили... Он знает мою позицию по поводу того, что вы сказали. Я не воспринимаю это. Он знает мою позицию, мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему - посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Но он не смог этого сделать, и не только он. А сейчас он считает, что сможет. Сейчас мы не можем. Это не тот уже человек (речь о Путине – ред.). Там не с кем говорить", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня президент Украины назвал России условие для начала поиска формата дипломатического завершения войны.

Кроме того, РБК-Украина писала о том, что Китай, сегодня 24 февраля, обнародовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны на территории Украины.

Сегодня же Российская Федерация выступила с поддержкой так называемого "мирного плана" Китая по поводу войны в Украине.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган