Зеленский и Байден подпишут в США ряд документов, - ОП

"С целью надлежащего обеспечения подготовки визита Владимира Зеленского в США заместитель руководителя Офиса президента (Роман Машовец - ред.) обсудил завершение проработки трех двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы посвящены оборонному партнерству, проектам в сфере исследований, разработкам, испытаниям и оценке, а также сотрудничеству в космической отрасли.

"Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы украинского государства в Вашингтон", - подчеркивается в заявлении.

Подготовку визита Зеленского в США Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями американского посольства в Украине.