Зеленский и Байден планируют выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генеральной Ассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

В программах мероприятия указываются не имена выступающих, а их уровень: глава государства, глава правительства, министр, постоянный представитель при ООН.

По мере приближения этой сентябрьской недели уровень участников, а также время их выступления могут уточняться. В программе на данном этапе не указано, кто из представителей стран выступает лично, а кто по видеосвязи или посредством специально записанного обращения.

Ранее президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.