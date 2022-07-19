UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и Байден планируют выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Фото: Зеленский и Байден планируют выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступят, как ожидается, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на график работы ГА ООН.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генеральной Ассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

В программах мероприятия указываются не имена выступающих, а их уровень: глава государства, глава правительства, министр, постоянный представитель при ООН.

По мере приближения этой сентябрьской недели уровень участников, а также время их выступления могут уточняться. В программе на данном этапе не указано, кто из представителей стран выступает лично, а кто по видеосвязи или посредством специально записанного обращения.

Ранее президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН