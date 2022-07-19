Зеленський і Байден планують виступити на тижні високого рівня Генасамблеї ООН

Тиждень високого рівня Генасамблеї ООН пройде з 20 по 26 вересня. У цьому заході, що відкриває нову річну сесію Генеральної Асамблеї, традиційно беруть участь президенти, прем'єри, міністри.

У програмах заходу вказуються не Імена доповідачів, а їх рівень: глава держави, глава уряду, міністр, постійний представник при ООН.

У міру наближення цього вересневого тижня рівень учасників, а також час їх виступу можуть уточнюватися. У програмі на даному етапі не вказано, хто з представників країн виступає особисто, а хто по відеозв'язку або за допомогою спеціально записаного звернення.

Раніше президент США Джо Байден розпорядився про виділення Україні пакету військової допомоги на 400 млн доларів.

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