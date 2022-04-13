Зеленский и Байден обсудили дополнительную военную и финансовую помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом дополнительную военную и финансовую помощь США. Лидеры также оценили военные преступления России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Продолжение постоянного диалога с Джо Байденом", - написал Зеленский.
Глава государства добавил, что в ходе беседы затрагивалась тема военных преступлений России в Украине. Также обсуждался дополнительный пакет военной и возможной финансовой помощи.
По словам Зеленского, Байден согласился усилить санкции против России.
Напомним, сегодня Совет ЕС одобрил выделение Украине 500 млн евро для закупки военной техники для ВСУ.
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