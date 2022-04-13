Зеленский и Байден обсудили дополнительную военную и финансовую помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом дополнительную военную и финансовую помощь США. Лидеры также оценили военные преступления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

По словам Зеленского, Байден согласился усилить санкции против России.

Глава государства добавил, что в ходе беседы затрагивалась тема военных преступлений России в Украине. Также обсуждался дополнительный пакет военной и возможной финансовой помощи.

Напомним, сегодня Совет ЕС одобрил выделение Украине 500 млн евро для закупки военной техники для ВСУ.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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