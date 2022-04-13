Зеленський і Байден обговорили додаткову військову і фінансову допомогу США

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм американським колегою Джо Байденом додаткову військову і фінансову допомогу США. Лідери також оцінили військові злочини Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

За словами Зеленського, Байден погодився посилити санкції проти Росії.

Глава держави додав, що в ході бесіди порушувалася тема військових злочинів Росії в Україні. Також обговорювався додатковий пакет військової та можливої фінансової допомоги.

Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС схвалив виділення Україні 500 млн євро для закупівлі військової техніки для ЗСУ.

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