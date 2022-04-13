Зеленський і Байден обговорили додаткову військову і фінансову допомогу США
Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм американським колегою Джо Байденом додаткову військову і фінансову допомогу США. Лідери також оцінили військові злочини Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Продовження постійного діалогу з Джо Байденом", - написав Зеленський.
Глава держави додав, що в ході бесіди порушувалася тема військових злочинів Росії в Україні. Також обговорювався додатковий пакет військової та можливої фінансової допомоги.
За словами Зеленського, Байден погодився посилити санкції проти Росії.
Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС схвалив виділення Україні 500 млн євро для закупівлі військової техніки для ЗСУ.
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