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Зеленський не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати до армії півмільйона людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.

"Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей... Не тому що мені зараз хочеться відповісти, комусь сподобатися. Просто це не тільки життя, життя - це номер один. А друга історія - це є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати", - заявив він.

Третім фактором, на думку президента, є фінансове забезпечення. Зеленський додав, що на забезпечення мобілізації та військових гроші не приходяться від партнерів.

"Тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати", - додав Зеленський.

 

Генштаб хоче мобілізувати ще 500 тисяч людей

Нагадаємо, ще у серпні минулого року президент Володимир Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням дати можливість більше мобілізувати людей в армію.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist виступив за розширення мобілізації, щоб була можливість замінити солдатів на фронті.

У грудні Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. 

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

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