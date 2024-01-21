Зеленський не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей

"Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей... Не тому що мені зараз хочеться відповісти, комусь сподобатися. Просто це не тільки життя, життя - це номер один. А друга історія - це є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати", - заявив він.

Третім фактором, на думку президента, є фінансове забезпечення. Зеленський додав, що на забезпечення мобілізації та військових гроші не приходяться від партнерів.

"Тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати", - додав Зеленський.

Генштаб хоче мобілізувати ще 500 тисяч людей

Нагадаємо, ще у серпні минулого року президент Володимир Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням дати можливість більше мобілізувати людей в армію.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist виступив за розширення мобілізації, щоб була можливість замінити солдатів на фронті.

У грудні Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.