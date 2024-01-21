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Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в интервью телеканалу Channel 4 News.

"Я лично на сегодняшний день пока не вижу потребности мобилизовать полмиллиона людей... Не потому что мне сейчас хочется ответить, кому-то понравиться. Просто это не только жизнь, жизнь - это номер один. А вторая история - это соответствующие действия и соответствующие операции. И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - заявил он.

Третьим фактором, по мнению президента, финансовое обеспечение. Зеленский добавил, что на обеспечение мобилизации и военных деньги не приходятся от партнеров.

"Поэтому когда мы говорим полмиллиона, нам нужно думать. Есть запрос, нужно правильно все считать", - добавил Зеленский.

 

Генштаб хочет мобилизовать еще 500 тысяч человек

Напомним, еще в августе прошлого года президент Владимир Зеленский рассказал, что к нему обратились военные с просьбой дать больше мобилизовать людей в армию.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье The Economist выступил за расширение мобилизации, чтобы была возможность заменить солдат на фронте.

В декабре Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

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