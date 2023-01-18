UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський не бачить місця Росії у світі: воно серед терористів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вже обрала собі місце у світі серед терористів. Тепер Кремль більше не впливає на розвиток своєї країни, історії та культури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Навіть не знаю де це місце. Мені здається, що місце серед терористів Росія собі вже обрала, і сьогодні це вже не залежить від керівництва. Я вважаю, їх керівництво більше не впливає на розвиток РФ, історії та культури", - заявив Зеленський.

За словами президента, відтепер усе залежить від міцності України, підтримки міжнародних партнерів й безпосередньо російського суспільства, яке повинно відкрити очі, аби побачити своє майбутнє, після чого визнати помилки, відступити, поважати статус ООН й суверенітет нашої країни.

Також Зеленський привітав підтримку колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджер щодо вступу України до НАТО.

"Я радий, що пан Кіссінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, щоб відомі люди визнавали велику помилку саме Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) і визнавали, що це агресія саме Росії. І щоб вони політично тиснули на Росію, щоб вона завершила цю криваву агресію", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський також прокоментував авіакатастрофу у Броварах. За його словами, усе що відбулось, є результатом війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні