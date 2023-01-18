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Зеленский не видит места России в мире: оно среди террористов

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация уже выбрала место в мире среди террористов. Теперь Кремль больше не влияет на развитие своей страны, истории и культуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Даже не знаю, где это место. Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала, и сегодня это уже не зависит от руководства. Я считаю, их руководство больше не влияет на развитие РФ, истории и культуры", - заявил Зеленский.

По словам президента, теперь все зависит от прочности Украины, поддержки международных партнеров и непосредственно российского общества, которое должно открыть глаза, чтобы увидеть свое будущее, после чего признать ошибки, отступить, уважать статус ООН и суверенитет нашей страны.

Также Зеленский приветствовал поддержку бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по вступлению Украины в НАТО.

"Я рад, что господин Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, чтобы известные люди признавали большую ошибку именно Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) и признавали, что это агрессия именно России. И чтобы они политически давили на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский также прокомментировал авиакатастрофу в Броварах. По его словам, все, что произошло, является результатом войны.

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Владимир ЗеленскийВойна в Украине