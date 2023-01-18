ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский не видит места России в мире: оно среди террористов

Новина українською →
Среда 18 января 2023 18:55
Зеленский не видит места России в мире: оно среди террористов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация уже выбрала место в мире среди террористов. Теперь Кремль больше не влияет на развитие своей страны, истории и культуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Даже не знаю, где это место. Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала, и сегодня это уже не зависит от руководства. Я считаю, их руководство больше не влияет на развитие РФ, истории и культуры", - заявил Зеленский.

По словам президента, теперь все зависит от прочности Украины, поддержки международных партнеров и непосредственно российского общества, которое должно открыть глаза, чтобы увидеть свое будущее, после чего признать ошибки, отступить, уважать статус ООН и суверенитет нашей страны.

Также Зеленский приветствовал поддержку бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по вступлению Украины в НАТО.

"Я рад, что господин Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, чтобы известные люди признавали большую ошибку именно Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) и признавали, что это агрессия именно России. И чтобы они политически давили на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский также прокомментировал авиакатастрофу в Броварах. По его словам, все, что произошло, является результатом войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС