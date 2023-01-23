UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: бачимо, які сили накопичує Росія, та знаємо, як відповідати

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Росія накопичує свої сили, проте Збройні сили України готові до відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми бачимо, які сили накопичує Росія, та знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу, безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій - Сумської та Харківської областей", - заявив Зеленський.

За його словами, на основних оперативних напрямках тривають жорстокі бої, зокрема, в Донецькій та Луганській областях.

"Ворожі обстріли та штурми - цілодобово. Але битва за Донбас триває. Битва за південь триває", - підкреслив президент.

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли, де будуть проходити вирішальні бої. За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького головне поле бою зосереджуватиметься у двох областях.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого чекати від війни з Росією у 2023 році та від чого залежатиме перемога України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДонбасВійна Росії проти України