Зеленський: бачимо, які сили накопичує Росія, та знаємо, як відповідати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Ворожі обстріли та штурми - цілодобово. Але битва за Донбас триває. Битва за південь триває", - підкреслив президент.

За його словами, на основних оперативних напрямках тривають жорстокі бої, зокрема, в Донецькій та Луганській областях.

"Ми бачимо, які сили накопичує Росія, та знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу, безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій - Сумської та Харківської областей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли, де будуть проходити вирішальні бої. За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького головне поле бою зосереджуватиметься у двох областях.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого чекати від війни з Росією у 2023 році та від чого залежатиме перемога України".

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