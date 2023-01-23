Зеленський: бачимо, які сили накопичує Росія, та знаємо, як відповідати

Росія накопичує свої сили, проте Збройні сили України готові до відповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
"Ми бачимо, які сили накопичує Росія, та знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу, безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій - Сумської та Харківської областей", - заявив Зеленський.
За його словами, на основних оперативних напрямках тривають жорстокі бої, зокрема, в Донецькій та Луганській областях.
"Ворожі обстріли та штурми - цілодобово. Але битва за Донбас триває. Битва за південь триває", - підкреслив президент.
Нагадаємо, в українській розвідці розповіли, де будуть проходити вирішальні бої. За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького головне поле бою зосереджуватиметься у двох областях.
Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого чекати від війни з Росією у 2023 році та від чого залежатиме перемога України".
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