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Зеленский: видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Россия накапливает свои силы, однако Вооруженные силы Украины готовы к ответу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать. Будет ответ врагу, безусловно, и на очередные террористические обстрелы наших приграничных территорий - Сумской и Харьковской области", – заявил Зеленский.

По его словам, на основных оперативных направлениях продолжаются жестокие бои, в частности, в Донецкой и Луганской областях.

"Вражеские обстрелы и штурмы - круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается", - подчеркнул президент.

Напомним, в украинской разведке рассказали, где будут проходить решающие бои. По словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, главное поле боя будет сосредотачиваться в двух областях.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

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