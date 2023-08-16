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Зеленський про атаку на українські порти: навмисний удар РФ по безпеці низки народів

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Київ, Середа 16 серпня 2023 20:49
Зеленський про атаку на українські порти: навмисний удар РФ по безпеці низки народів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогоднішній обстріл українських портів був навмисним ударом росіян по безпеці низки народів. Ще жоден терорист у світі не чинив подібних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що сьогодні росіяни вдарили по портовій інфраструктурі України, яка задіяна у гарантуванні не лише нашої безпеки, а й світової продовольчої безпеки. Країна-агресор за місяць після виходу із "зернової угоди" здійснила вже сім масованих атак.

За словами Зеленського, подібні атаки окупантів - це удари по світових продовольчих цінах та соціальній і політичній стабільності в Африці та Азії.

"Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя - це їжа на столах у сімей. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто і навмисно не бив по безпеці відразу стількох народів. Треба на це реагувати. Усім! Треба цьому протидіяти - активно, спільними зусиллями", - наголосив президент.

Нічний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Основну частину БПЛА вони направили у бік південних регіонів.

У Повітряних силах зазначили, що підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників. Але там були і влучання.

Зокрема, один з дронів ударив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та були пошкодження.

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Зеленський про атаку на українські порти: навмисний удар РФ по безпеці низки народів
Зеленський про атаку на українські порти: навмисний удар РФ по безпеці низки народів
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