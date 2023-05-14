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Зеленський про атаку території Росії: у нас немає зайвого часу, сил та зброї

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не атакує територію Росії, бо не зацікавлена в цьому та немає на це ні зайвого часу, ні сил, ні зброї. Сили оборони України зосередженні на звільненні суто українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час візиту до Німеччини 14 травня.

"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені, у нас немає зайвого часу, сил та зброї", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна зосередилась на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом та Конституції щодо деокупації нашої визнаної міжнародним правом території.

Зазначимо, що The Washington Post із посиланням на раніше не оприлюднювані таємні документи розвідки США, заявило, що нібито президент України Володимир Зеленський пропонував окупувати російські села й підірвати нафтопровід. На цей матеріал вже встиг відреагувати радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"А власне, що мають довести/змінити журналістські розслідування, у яких ідеться про обговорення (!) керівництвом України різних способів захисту своєї території? Нічого…", - написав він у своєму Twitter.

Подоляк вчергове нагадав, що це Росія розв’язала війну проти України і тому "Україна може застосовувати будь-які засоби самозахисту".

"Світ змінився - страху перед РФ ніхто більше не має…" - констатував Подоляк.

Як повідомлялося, після свого візиту до Риму президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмаєром. Також очікуються його переговори із канцлером країни Олафом Шольцом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація