Зеленський про атаку території Росії: у нас немає зайвого часу, сил та зброї

"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені, у нас немає зайвого часу, сил та зброї", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна зосередилась на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом та Конституції щодо деокупації нашої визнаної міжнародним правом території.

Зазначимо, що The Washington Post із посиланням на раніше не оприлюднювані таємні документи розвідки США, заявило, що нібито президент України Володимир Зеленський пропонував окупувати російські села й підірвати нафтопровід. На цей матеріал вже встиг відреагувати радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"А власне, що мають довести/змінити журналістські розслідування, у яких ідеться про обговорення (!) керівництвом України різних способів захисту своєї території? Нічого…", - написав він у своєму Twitter.

Подоляк вчергове нагадав, що це Росія розв’язала війну проти України і тому "Україна може застосовувати будь-які засоби самозахисту".

"Світ змінився - страху перед РФ ніхто більше не має…" - констатував Подоляк.