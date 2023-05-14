Зеленский об атаке территории России: у нас нет лишних времени, сил и оружия

"Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет лишних времени, сил и оружия", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина сосредоточилась на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации согласно международному праву и Конституции по деоккупации нашей признанной международным правом территории.

Отметим, что The Washington Post со ссылкой на ранее не обнародованные тайные документы разведки США заявило, что якобы президент Украины Владимир Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод. На этот материал уже успел отреагировать советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"А собственно, что должны доказать/изменить журналистские расследования, в которых говорится об обсуждении (!) руководством Украины разных способов защиты своей территории? Ничего…", - написал он в своем Twitter.

Подоляк в очередной раз напомнил, что это Россия развязала войну против Украины и поэтому "Украина может применять любые средства самозащиты".

"Мир изменился - страха перед РФ никто больше не имеет..." - констатировал Подоляк.